В Мариинке будет показан балет "Сильфида" в память о балерине Светлане Ефремовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Мариинский театр покажет в среду балет "Сильфида" в память о знаменитой балерине 1960-1990-х годов, заслуженной артистке РСФСР Светлане Ефремовой (1946-2020). Вечер пройдет на исторической сцене, где более четверти века выступала танцовщица, сообщила пресс-служба театра.

"В этот день в театре откроется фотовыставка, посвященная балетным образам Светланы Ефремовой в постановках Кировского - ныне Мариинского театра. В классическом гран-па из "Пахиты" она блистала выучкой, а в романтичной "Шопениане" - чувством стиля. Миниатюрная, воздушная, Ефремова с легкостью исполняла классические вариации - Маши в "Щелкунчике", Авроры и принцессы Флорины в "Спящей красавице". Она умела быть невесомой Сильфидой и темпераментной Китри в "Дон Кихоте", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что главные партии в "Сильфиде" исполнят Филипп Степин и первая солистка мариинской труппы, уроженка Японии Мей Нагахиса.

Лирико-драматическая танцовщица Светлана Ефремова в 1966 году окончила Ленинградское хореографическое училище имени Агриппины Вагановой и до 1992 года входила в число ведущих солисток Кировского театра. Ее искусство отличалось виртуозной техникой и одухотворенностью образов. Она была лауреатом Международного конкурса артистов балета в Варне, гастролировала с театром во многих странах Европы, Америки, Азии и в Австралии. В 1967 году Ефремова сыграла роль Лены Масловец в популярном художественном фильме режиссера Ильи Фрэза "Я вас любил...".