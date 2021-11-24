Российские компании представят кинопроекты на выставке в Дубае

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские производители и дистрибьюторы контента представят более 40 проектов на выставке Dubai International Content Market (DICM), они впервые примут участие в этом событии в рамках объединенного стенда Russian Content Worldwide. Об этом сообщили журналистам в "Роскино".

Стенд Russian Content Worldwide организован "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ, Фонда кино и комитета по туризму города Москвы. "Впервые крупнейшие компании-лидеры рынка выводят свои новейшие проекты на один из самых быстрорастущих рынков под единым брендом Russian Content Worldwide. Это новый этап в восприятии российской киноиндустрии аудиторией региона MENA и сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами региона", - отметила гендиректор "Роскино" Евгения Маркова, которую процитировали в пресс-службе.

Стенд объединит ключевых игроков российской киноиндустрии, среди которых компании "Централ партнершип", "Арт пикчерс дистрибьюшн", кинокомпания СТВ, KION, ГК "Рики", "Союзмультфильм" и другие. Они представят международным партнерам более 40 современных фильмов и сериалов. Как уточнили в "Роскино", проекты были отобраны с учетом предпочтений жителей региона.

В их число вошли "Чемпион мира" Алексея Сидорова о легендарном шахматном поединке между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, военная драма "Летчик" Рената Давлетьярова, мелодрама "Дунай" Любови Мульменко, драма "Подельники" Евгения Григорьева, документально-игровой фильм о создателе водородной бомбы и всемирно известном правозащитнике Андрее Сахарове "Сахаров. Две жизни", комедия "Клипмейкеры" Григория Константинопольского. Среди анимационных проектов - полнометражные мультфильмы "Снежная королева и Принцесса" студии Wizart Animation, "Кощей. Похититель невест" кинокомпании СТВ, "Плюшевый Бум!" ГК "Рики", сериалы "Крутиксы", "Чуч-Мяуч", "Приключения Пети и Волка" студии "Союзмультфильм" и другие. Выставка продлится до 25 ноября.