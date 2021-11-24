Предметы Фаберже и ретроавтомобили представят на Российском антикварном салоне

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Предметы домов Фаберже и Cartier, одну из последних работ Айвазовского, а также ретроавтомобили представят в рамках 47-го Российского антикварного салона, который открывается в Москве 24 ноября.

"12 тыс. кв. м площадь атриума Гостиного двора [где пройдет салон], 300 участников и очень приблизительные цифры - 450 млн рублей - это оборот антикварного салона. <...> Прошлый антикварный салон весенний был практически на 30% посвящен галереям современного искусства. Уже несколько лет мы с большим трепетом относимся к современному ювелирному искусству - у нас уже 26 участников этого раздела. Ретроавтомобили собой украшают экспозицию, привлекают внимание: Rolls-Royce роскошные, Bentley, Mercedes", - рассказал основатель Российского антикварного салона Василий Бычков на пресс-конференции накануне открытия.

Экспозиция салона будет включать несколько разделов: "Антиквариат", "Ювелирное искусство" "Искусство интерьера" и "Ретроавтомобили". Посетителям представят коллекции эксклюзивных декоративно-прикладных предметов ХХ века, созданных домами Фаберже и Cartier. Среди экспонатов организаторы отмечают редкие золотые запонки, созданные ювелиром Альфредом Тилеманом по заказу Фаберже, кольца "Параиба" с самой редкой и дорогой и разновидностью турмалина. Стенд одной из старейших галерей, которая работает преимущественно с мебелью, украсят редкий шкаф XVIII века, нарядные банкетки и кресла карельской березы, мраморные бюсты, туалетный столик с зеркалом "псише" и изящные канделябры в виде весталок.

Также на салоне можно увидеть работы французского художника Люмине, творчество которого вдохновляло Сальвадора Дали, и эксклюзивные предметы искусства Японии периода Мейдзи. Кроме того, на экспозиции представят картины Михаила Кичигина - друга Маяковского, Есенина и Вертинского, а также одну из последних работ Ивана Айвазовского "У Крымского берега" (1900). Гостям представят известные работы Василия Поленова, Исаака Левитана, Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, хранящиеся в частных собраниях.

"Сейчас в Гостином дворе, в атриуме - самая главная, самая большая частная выставка русского искусства. Это собирается два раза в год и больше никогда. Чтобы увидеть, что есть в частных руках - надо обязательно прийти сюда", - добавила директор салона Наталия Корень.

Также в рамках салона предполагается деловая программа, которая будет включать лекции и встречи с известными дизайнерами, открытые дискуссии и мастер-классы. Кроме того, в программе запланирован юридический форум по вопросам правовых аспектов покупки, продажи и демонстрации искусства в интернете. Салон будет работать в Гостином дворе до 28 ноября.

О салоне

Российский антикварный салон - единственная крупная выставка антиквариата в стране. Традиционно участниками салона являются не только ведущие антикварные галереи России и стран СНГ, но также Западной Европы и США. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и департамента культуры города Москвы.