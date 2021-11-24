Театр "Современник" представит оперу

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьера спектакля "Птица Феликс" будет представлена в среду на Основной сцене театра "Современник", сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"24 и 25 ноября на Основной сцене театра сыграют премьеру спектакля "Птица Феликс", вдохновленного парадоксальной судьбой рода Юсуповых. Это первая постановка современной оперы Александра Маноцкова, в основе которой лежит пьеса Михаила Чевеги", - отметили в пресс-службе.

Режиссером-постановщиком спектакля является Олег Глушков, он же выступил в качестве художника и хореографа. Автор идеи - Павел Каплевич.

Как пояснили в театре, в центре постановки - несколько разнесенных во времени эпизодов из жизни дворянского рода Юсуповых, окруженного множеством легенд. Сама фамилия ассоциируется с роскошью, властью и интригами, роскошными дворцами и парадными портретами.

В "Птице Феликс" соединены разные формы выразительности и драматические артисты выходят далеко за пределы привычного художественного языка, "взаимодействуя между собой посредством музыкального, поэтического и пластического текста", сообщили в пресс-службе.