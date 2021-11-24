Пласидо Доминго споет в опере Верди "Травиата" в Большом театре

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Исторической сцене открывает в среду серию представлений оперы Джузеппе Верди "Травиата" со звездным составом исполнителей главных партий, в числе которых значатся Пласидо Доминго, Артуро Чакон-Крус, Динара Алиева, Эльчин Азизов. Показы спектакля пройдут 24-28 ноября, сообщил ТАСС генеральный директор ГАБТ Владимир Урин.

"Сегодня мы начинаем серию показов оперы "Травиата", одного из самых популярных шедевров Джузеппе Верди. Во всех ведущих партиях традиционно выступят звезды мировой оперы - солисты ГАБТ и приглашенные артисты, в числе которых, в частности, будет выдающийся испанский певец Пласидо Доминго", - сказал Урин.

Он отметил, что у Большого театра с Доминго сложилось прочное творческое сотрудничество. Ранее в Большом театре Доминго уже предстал во всех своих ипостасях - и как певец, и как дирижер, и как педагог, дающий мастер-классы для молодых певцов. "В октябре он впервые провел у нас свой Международный конкурс оперных певцов "Опералия". И вот снова приехал в Москву, чтобы спеть в "Травиате", где предстанет в партии Жоржа Жермона. Кстати, эту же роль он уже исполнял в майских показах "Травиаты", - уточнил гендиректор ГАБТ.

Он напомнил, что постановку оперы "Травиата" осуществила знаменитая Франческа Замбелло. "Спектакль создавался для Исторической сцены, только открывшейся после реконструкции в 2012 году, и до сих пор является украшением репертуара ГАБТ", - подчеркнул Урин.

Согласно афише, в нынешних показах вместе с Пласидо Доминго в главных партиях выступят Динара Алиева и Надежда Павлова (Виолетта), Липарит Аветисян и Артуро Чакон-Крус (Альфред), Эльчин Азизов и Станислав Куфлюк (Жорж Жермон).

Вся серия спектаклей пройдет под управлением главного дирижера и музыкального руководителя ГАБТ Тугана Сохиева.