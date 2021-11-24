В Театре имени Моссовета состоится премьера спектакля "Мама"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Государственный академический театр имени Моссовета на сцене "Под крышей" представит в среду премьеру спектакля "Мама" по пьесе французского писателя Флориана Зеллера. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Мама" - первая из написанных пьес сценической трилогии известного французского драматурга и романиста Флориана Зеллера, в которую в дальнейшем вошли трагифарс "Папа" и экзистенциальная драма "Сын", - сказала собеседница агентства.

Она обратила внимание, что пьесы "Папа" и "Сын" прежде уже были поставлены в Москве, а вот пьеса "Мама" впервые появилась на театральной афише российской столицы. "К ней обратился молодой талантливый режиссер Павел Пархоменко, чья постановка "Игроки" Н. В. Гоголя с успехом идет на сцене "Под крышей" Театра имени Моссовета", - прокомментировала представитель пресс-службы.

По ее словам, спектакль "Мама" - о тотальной пропасти между людьми, о потере коммуникации внутри семьи, где каждый существует как бы сам по себе. "Главная героиня, тяжело переживающая первые признаки старения, пытается разобраться в себе, понять, кто она, почему ее окружают руины собственной жизни и холод тотального одиночества. Единственное, что ее греет, - ставшая идеей фикс любовь к сыну, который появляется то ли в реальности, то ли в ее сознании и лишь совсем ненадолго", - определила содержание пьесы собеседница агентства.

В театре считают, что полная драматизма, юмора, трагизма и эксцентрики роль Мамы, страдающей от своего старения, постоянной тоски, одиночества и потери смысла жизни, - прекрасный материал для крупной актрисы. И припоминают, что некогда в нью-йоркской Atlantic Theater Company главную роль в "Маме" сыграла знаменитая Изабель Юппер. В спектакле Театра имени Моссовета ее играет заслуженная артистка России, лауреат премии "Золотая маска" Анастасия Светлова.

В других ролях заняты Дмитрий Журавлев, Олег Отс, Юлия Бурова, Владимир Прокошин, Евгения Лях, Ксения Комарова.