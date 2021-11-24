Южнокорейский сериал "Зов ада" возглавил еженедельный рейтинг Netflix

СЕУЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Южнокорейский мини-сериал "Зов ада" занял первое место в еженедельном рейтинге популярных сериалов на стриминговой платформе Netflix, опередив по совокупному времени просмотра прежнего лидера - "Игру в кальмара", также снятую в Южной Корее. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap.

По его данным, общее время просмотра сериала "Зов ада" превысило 43,5 млн часов за три дня с момента его показа на Netflix 19 ноября.

Как сообщает Yonhap, "Зов ада" вошел в десятку лучших сериалов в 71 стране, а также возглавил список в 12 государствах за данный период.

Отмечается, что на прошлой неделе Netflix начал публиковать еженедельные списки самых популярных сериалов платформы. При этом время просмотра предыдущего лидера рейтингов сериала "Игра в кальмара" составило 30,4 млн часов за отчетную неделю с 15 по 21 ноября.

Режиссером сериала выступил Ён Сан Хо, ранее снявший хоррор "Поезд в Пусан". В новом сериале рассказывается об отдельных людях, которые начинают получать предсказания с точной датой своей смерти. В назначенную дату их забирают в ад сверхъестественные существа.