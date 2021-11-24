Учебные заведения имени Рахманинова объединят в ассоциацию

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Музыкальные учебные заведения, которые носят имя Сергея Рахманинова, объединятся в ассоциацию к 150-летию со дня рождения композитора, которое будет отмечаться в 2023 году. Об этом сообщил в среду журналистам директор музея-усадьбы "Ивановка" в Тамбовской области Александр Ермаков.

"Сейчас мы работаем над проектом создания ассоциации имени Рахманинова. Эта ассоциация объединит под своим началом высшие, средние и музыкальные школы, то есть все музыкальные учебные заведения, которые носят имя Сергея Васильевича", - сказал он.

По словам Ермакова, сейчас в Ивановке идет капитальный ремонт здания школы. "К 2023 году мы будем иметь в Ивановке музыкальную академию для одаренных детей", - сообщил директор музея-усадьбы, уточнив, что в том числе будет идти работа с детьми-композиторами.

По поручению президента РФ Владимира Путина празднования по случаю 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова пройдут в России в 2023 году. Одним из главных событий станет Международный конкурс пианистов, композиторов и дирижеров имени С. В. Рахманинова, который впервые состоится в 2022 году, а затем будет проводиться раз в четыре года.