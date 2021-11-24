Конкурс в память об авторе музыки к фильмам Бондарчука и Тарковского пройдет в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Первый международный конкурс композиторов и дирижеров планируется в Воронеже в 2022 году в память об уроженце города Вячеславе Овчинникове, авторе музыки к фильмам режиссеров Сергея Бондарчука, Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского. Об этом сообщила журналистам в ходе пресс-конференции в Доме журналистов в Воронеже в среду руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур.

"Начали работу вместе с нашей областной филармонией, чтобы со следующего года у нас в Воронеже состоялся первый международный конкурс композиторов, дирижеров. Для нас это огромная честь, и, естественно, этот конкурс будет назван именем Вячеслава Александровича Овчинникова", - сказала она.

Мазур уточнила, что в среду в 12:00 мск в Воронеже к 85-летию композитора Вячеслава Овчинникова откроют мемориальную доску на стене Воронежской специальной музыкальной школы, автором стал скульптор Андрей Коробцов.

По словам вдовы композитора Овчинникова - Натальи Синицыной, запланирована большая программа в Воронеже и регионе. "На протяжении многих лет здесь его музыка не звучала. Очень важно вернуть музыку Овчинникова его родному городу и области. Прежде всего, хотелось бы, чтобы в родном городе был музей Вячеслава Александровича, памятник, проводились музыкальные фестивали", - сказала Синицына.

Мазур уточнила, что работа по созданию музея и памятника Овчинникову уже ведется.

Вячеслав Овчинников (29 мая 1936 года, Воронеж - 4 февраля 2019 года, Москва) - советский и российский композитор, дирижер, народный артист РСФСР. Автор музыки более чем к 40 фильмам, в том числе "Каток и скрипка", "Иваново детство" и "Андрей Рублев" Андрея Тарковского, "Война и мир", "Борис Годунов" и "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Мальчик и голубь", "Первый учитель" и "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского, "Пришел солдат с фронта" Николая Губенко и других. Автор опер "Маскарад", "На заре туманной юности", балетов "Суламифь", "Война и мир", "Песнь Песней", четырех симфоний, нескольких ораторий "Времена года", "Сергий Радонежский", сюит и инструментальных пьес.