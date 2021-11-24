В Москве пройдет фестиваль Insider fest в поддержку людей с ментальными особенностями

МОСКВА, 24 ноября./ТАСС/. Фестиваль Insider fest пройдет в Москве 7 декабря в поддержку людей с ментальными особенностями, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского продюсерского центра (Моспродюсера).

"7 декабря в 18:00 в общественном пространстве Powerhouse в рамках социокультурного проекта "Вера в музыку" пройдет фестиваль в поддержку людей с ментальными особенностями - Insider fest. Организатором фестиваля выступил Московский продюсерский центр Департамента культуры города Москвы. Вход на мероприятие бесплатный по предварительной регистрации", - рассказал собеседник агентства.

По словам директора Моспродюсера Андрея Петрова, Insider fest - это результат тесного сотрудничества с фондом "Аутсайдервиль", на базе которого уже больше года работает одноименный лейбл, выпускающий музыку артистов с ментальными расстройствами и артистов-самоучек, не вписанных в профессиональную среду.

"Ко Всемирному дню психического здоровья в октябре совместно с международной компанией ONErpm мы выпустили сборник треков резидентов лейбла на всех стриминговых площадках, это был первый и самый важный шаг на пути к расширению аудитории и избавлению от стереотипов вокруг творчества этих артистов, эту же цель преследует и наш фестиваль. Тема ментального здоровья и творчества людей с ментальными особенностями сегодня особенно актуальна, но вызывает много вопросов и споров, поэтому мы очень благодарны всем музыкантам, экспертам и спикерам, которые примут участие в фестивале", - сказал Петров.

В лайнап фестиваля вошли солист группы "Диктофон", мультиинструменталист Антон Макаров, самарская певица Аннушкаа (Анна Филимонова), работающая в жанре русской авторской песни, а также инди-музыкант R.A.SVET (Рамазан Ахмедов). Хедлайнером выступит Сабрина Багирова - автор-исполнитель, основательница школы вокала и сонграйтинга Solo Soul School, автор саундтреков к популярным российским сериалам.

"В образовательном блоке фестиваля Марина Руфанова, практикующий психолог сервиса видео-консультаций "Ясно", гештальт-терапевт, лектор и ведущая групп, расскажет о том, как понять, что пора обратиться к психотерапевту и как обнаружить в себе симптомы", - рассказал собеседник агентства.

Московский продюсерский центр - многопрофильная организация в структуре Департамента культуры города Москвы, которая занимается поиском, поддержкой и продвижением представителей современного искусства (музыкального, визуального, танцевального и театрального), обучением в сфере шоу-бизнеса и социокультурными проектами.