Съемки фильма о писателе Бажове начнутся в России в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Съемки художественного фильма о писателе Павле Бажове с участием его дочери Ариадны Бажовой-Гайдар планируется начать летом 2022 года. Об этом сообщил в среду в Уральском региональном центре ТАСС режиссер, член Союза кинематографистов РФ Андрей Ким.

Ранее председатель совета "Благотворительного фонда Бажов" Сергей Полыганов рассказывал о планах съемки фильма о жизни и творчестве писателя, но детали и сроки реализации проекта не уточнялись.

"Мы в нашей студии приступаем к реализации художественного фильма о Бажове. Надо сказать, что несмотря на обилие экранизаций сказов Бажова, фильма, где бы героем был Павел Петрович, не существует. Мы написали сценарий <…> - это о Бажове в 1937 году - чрезвычайно драматичном периоде его жизни: на входе в 1937 год мы имеем журналиста, активного краеведа, на выходе мы имеем гения мирового масштаба, написавшего "Малахитовую шкатулку", это 1937 год с его репрессиями, с его ужасом, когда Бажова выгнали из партии, исключили из жизни практически. <…> Съемки, я думаю, мы начнем <...> ближайшим летом", - сказал Ким.

Он отметил, что в подготовке сценария участвовала дочь писателя Ариадна Бажова-Гайдар. "Более того, <…> одним из центральных [героев фильма], помимо самого Бажова, является девочка Рида. <…> Это художественный сценарий, но, тем не менее, сделанный в общем-то в каком-то смысле самим участником, героем этого фильма. <…> К моему названию, которое, надо сказать, Ариадне Павловне не сильно нравилось - "Бажов. Одолженное время" - она прибавила свое название - "Грустный рассказ о дороге в сказ", и мы решили, что, может быть, фильм должен называться так", - поделился Ким.

Он отметил, что из фильма зритель узнает множество необычных фактов о писателе, о деталях из детства его дочери, ее разговорах с отцом. Большая часть сюжета происходит в доме Бажова, который сегодня является музеем. Поэтому рассматривается вариант создания специальных декораций.

При этом музыку для фильма согласился написать российский композитор Александр Пантыкин, как сообщил Полыганов.

О Бажове

Павел Бажов - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти (Свердловская область) в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию. После 1917 года занимался преподавательской, журналистской и литературной деятельностью. Первая книга "Уральские были" вышла в 1924 году, первое издание ставшей впоследствии знаменитой "Малахитовой шкатулки" состоялось в 1938 году.