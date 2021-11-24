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Бурковский, Золотовицкий и Мороз вернулись в МХТ имени Чехова

На сбор труппы пришли артисты всех поколений МХТ

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Актеры Андрей Бурковский, Игорь Золотовицкий и Дарья Мороз вернулись в труппу Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова. Об этом сообщил на сборе труппы в среду художественный руководитель театра Константин Хабенский.

"Хочу поздравить с победоносным возвращением в труппу Андрея Бурковского, Дарью Мороз, Игоря Золотовицкого", - заявил худрук.

На сбор труппы пришли артисты всех поколений МХТ, в их числе Ирина Мирошниченко, Станислав Любшин, Евгений Киндинов, Игорь Верник, Евгения Добровольская, Ирина Пегова и многие другие.

На сборе присутствовали и студенты Школы-студии МХАТ, которых новый худрук пригласил к участию в жизни театра, в частности, в экспериментах. "В какой-то момент была поставлена на паузу жизнь и взаимоотношения со Школой-студией. Мы эту паузу снимаем. Друзья-студенты, теперь будем работать вместе большой командой, делать одно дело, это относится не только к актерскому факультету, но также к постановочному факультету и к продюсерскому. Поэтому будем вливаться, делать большое, экспериментальное местами, прекрасное дело под названием "Московский Художественный театр", - сказал он.

Собравшихся приветствовала министр культуры Ольга Любимова. Она пожелала театру успехов, премьер, аншлагов, новых проектов.

"Обещаю, мы будем помогать. Уверена, с приходом Константина Юрьевича у театра начнется новый этап творческого развития. В этот момент особенно важно сберечь крепкую связь времен и поколений, а также сохранить теплую атмосферу в коллективе", - подчеркнула министр.

Актер, режиссер Константин Хабенский 27 октября сменил на должности художественного руководителя МХТ Сергея Женовача, который покинул этот пост по собственному желанию.

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РоссияХабенский, Константин ЮрьевичЛюбимова, Ольга Борисовна
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