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Полнометражный анимационный проект "Союзмультфильма" о походе Суворова выйдет в марте

Премьера ленты запланирована на 17 марта 2022 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Анимационную картину "Суворов: Великое путешествие", которая стала первым масштабным полнометражным проектом "Союзмультфильма" более чем за 20 лет, выпустит в прокат 17 марта 2022 года компания "Централ Партнершип". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе студии.

"Российским и международным дистрибьютором анимационного фильма "Суворов: Великое путешествие" станет кинокомпания "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа"). Премьера ленты запланирована на 17 марта 2022 года", - рассказали в студии.

В основе сюжета - история швейцарского похода генерал-фельдмаршала Александра Суворова, а в центре повествования - 14-летний юноша Гриша, который по воле случая оказывается на службе у великого полководца. Как уточнили в студии, проект рассчитан на семейную аудиторию.

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