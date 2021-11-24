Хабенский рассчитывает на создание фонда для поддержки театра

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Фонд поддержки может появиться у Московского Художественного театра им. А. П. Чехова. Об этом сообщил на сборе труппы в среду художественный руководитель Константин Хабенский.

"С января 2022 года генеральным партнером Московского Художественного театра является банк ВТБ. Но это только начало, потому что мы ведем работу по созданию фонда поддержки нашего театра, чтобы мы могли позволить себе многое. Об этом я надеюсь, что расскажу, надеюсь, что похвастаюсь в начале следующего сезона", - сказал Хабенский.

Он отметил, что планы у театра огромные и это требует серьезных финансовых затрат.