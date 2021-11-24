Хабенский пригласил поставить спектакли в МХТ Богомолова, Писарева и Крымова

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского художественного театра (МХТ) имени А. П. Чехова Константин Хабенский на сборе труппы в среду озвучил планы театра на ближайшие три сезона, среди них постановки Константина Богомолова, Евгения Писарева, Дмитрия Крымова и экспериментальный режиссерский проект на Новой сцене.

"Нам нужно приглашать действующих, рабочих режиссеров, чтобы нам было интересно с ними работать, фантазировать", - сказал худрук. Он также сообщил, что собирает заявки от актеров по новым постановкам, и многие их пожелания совпадают с пониманием руководства театра, что надо делать.

МХТ им. Чехова 27 и 28 ноября представит премьеру постановки "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора" по пьесе Венедикта Ерофеева, а первой премьерой нового сезона стал спектакль "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена".

Уже в среду Егор Перегудов начинает репетиции спектакля "Сирано де Бержерак", в котором заняты в том числе студенты. Также в МХТ Михаил Рахлин представит работу по роману Виктора Пелевина на Малой сцене. А на Новой сцене покажут пьесу "Мама" Егора Трухина.

Хабенский рассказал, что в следующем сезоне ожидаются премьеры спектаклей в постановке Марины Брусникиной и Константина Богомолова. Брусникина поставит спектакль "Адам и Ева" по пьесе Михаила Булгакова, а Богомолов представит премьеру спектакля "Оптимистическая трагедия". "Это будет не просто очередная постановка, а наша акция как дань уважения, любви и преданности Олегу Павловичу Табакову", - добавил худрук.

Он также сообщил, что намерен возродить в театре спектакль "Контрабас", в котором когда-то играл сам. От этой постановки сохранились декорации. И, по словам худрука, играть будут разные актеры, откроет этот список Артем Волобуев.

Следующий сезон

Говоря о сезоне 2022-2023 годов, Хабенский отметил, что это будет юбилейный сезон для театра. В этом сезоне начнет репетировать спектакль под рабочим названием "Диккенс" Дмитрий Крымов. Ко Дню театра Евгений Писарев выпустит "Все о Еве".

Хабенский сообщил, что договорился с режиссером Романом Кочержевским, что он поставит пьесу в МХТ. А Александр Баргман принял предложение сделать спектакль по Куприну "Рассказ на покое", идею этой постановки выдвинул Станислав Любшин. В работу над спектаклем, по словам худрука, будет вовлечен "весь золотой запас МХТ".

Кроме того, ведется диалог с режиссером Анатолием Васильевым по поводу его возможной постановки в следующем сезоне.

Сезон 2023-2024 годов откроет "Романс о влюбленных", который поставит Алла Сигалова. Ведутся переговоры с режиссерами Тимофеем Кулябиным, Юрием Быковым. Также будет ставить Андрей Першин, известный как Жора Крыжовников.

Как сообщил худрук, на Новой сцене в течение двух сезонов (текущего и следующего) пройдет проект "Арт хаб", целью которого является поиск современной драматургии и новых режиссеров.

Гастроли

В марте планируются гастроли в Санкт-Петербург, где МХТ представит три свои постановки: "Звезда вашего периода", "Месяц в деревне", "Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена".

А в конце сезона 2023-2024 годов намечается большой гастрольный тур по странам Европы и Америки: в Париж, Лондон, Берлин и Нью-Йорк. Он будет посвящены 125-летию Московского Художественного театра.