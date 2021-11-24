Конкурс "Время Прокофьева" назвал имена лучших композиторов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Авторами лучших сочинений для струнного квартета и брасс-квинтета по версии VI Открытого международного конкурса композиторов "Время Прокофьева" стали музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова и Сургута. Об этом сообщили ТАСС в среду по итогам финала в пресс-службе организатора конкурса, Российского национального музея музыки (РНММ).

"В этом году уже ставший традицией конкурс композиторов "Время Прокофьева" посвящен 130-летию одного из главных и авангардных мировых композиторов прошлого столетия Сергея Прокофьева. За время своего существования конкурс получил признание как в России, так и на международной арене. В число почетных членов жюри входили представители семьи Сергея Прокофьева: Астрид Прокофьева и Гэбриэл Прокофьев", - отметил генеральный директор РНММ Михаил Брызгалов.

В номинации "Сочинение для струнного квартета" лауреатом I степени стал Сергей Зятьков (Сургут), вторую награду присудили Роману Жаурову (Москва), третью - Лилии Исхаковой (Казань). В категории "Сочинение для брасс-квинтета" победу одержал Александр Сафронов (Саратов), второе место заняла Екатерина Тарасова (Казань), третье - Елена Исаенко (Санкт-Петербург).

Всего на конкурс было подано 64 заявки из разных уголков России.

Конкурс "Время Прокофьева" направлен на выявление новых талантов, развитие сотрудничества с современными композиторами и музыкантами и популяризацию наследия Сергея Прокофьева. Его проводит Музей С. С. Прокофьева, входящий в состав РНММ.