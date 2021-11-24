Киностудия им. Горького сделает упор на развитии научно-популярного и документального кино

ПЕРМЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Ключевыми направлениями киностудии им. Горького на ближайшие 5-7 лет станут научно-популярные и документальные фильмы. Об этом сообщила в среду генеральный директор киностудии Юлиана Слащева в Перми на встрече с журналистами в рамках I международного кинофестиваля "Форма жизни".

"Киностудия им. Горького выбрала одними из ключевых направлений на следующие 5-7 лет научно-популярное и документальное кино. Это не значит, что мы не будем создавать игровые фильмы. Это направление останется и будет развиваться в детско-семейных и молодежных жанрах. Но основной вектор будет сосредоточен на научпопе и документалистике", - сказала Слащева.

Она отметила, что для этого необходимы новые идеи и взгляды, которые в киностудии рассчитывают получить в рамках кинофестивалей, в том числе и "Форма жизни". Данный фестиваль проводится в рамках комплексного сотрудничества с Пермским краем. Сотрудничество включает в себя не только проведение фестивалей, но и создание совместных фильмов, добавила Слащева.

Одним из таких проектов стал фильм "Набережная", премьера которого состоялась на фестивале "Окно в Европу". Еще один совместный проект будет посвящен истории Перми. Такие фильмы и кинофестивали, по мнению Слащевой, в целом способствуют развитию научно-популярного и документального кино, а также позволят увеличить кинопроизводство в регионе.

Киностудия имени М. Горького основана в 1915 году. За это время в ней было создано более тысячи фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. В их числе "Тихий Дон" Сергея Герасимова, "А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого, "Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой.

"Форма жизни" - первый международный кинофестиваль об окружающей среде, который позволит представить актуальные тенденции развития кинематографа гражданского общества. Фестиваль, который проходит на площадке технопарка Morion Digital, призван создать новые площадки, а также разнообразить нынешние форматы: встречи с авторами фильмов, мастер-классы, круглые столы с профессионалами киноотрасли, лекции с участием ученых и специалистов со всего мира не только в кинотеатрах, но и в других пространствах города.