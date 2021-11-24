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Свыше 100 коллективов выступили в Дагестане на фестивале русской и дагестанской сказки

Одиннадцать лучших постановок будут представлены на суд жюри

МАХАЧКАЛА, 24 ноября./ТАСС/. Более 100 коллективов со всего Дагестана приняли участие в шестом фестивале русской народной и дагестанской сказки. Мероприятие прошло в кумыкском музыкально-драматическом театре им. А. Салаватова в Махачкале, сообщили в среду в пресс-службе Министерства по национальной политике и делам религии региона.

"В кумыкском музыкально-драматическом театре им. А. Салаватова прошел шестой республиканский фестиваль русской народной и дагестанской сказки в Дагестане. В мероприятии приняли участие более 100 коллективов со всей республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одиннадцать лучших постановок сегодня будут представлены на суд компетентного жюри.

"Но проигравших - нет и не будет, так как участники фестиваля не только приобщаются к богатому наследию русского и дагестанского народного творчества, но изучают основы актерского мастерства, знакомятся с дагестанской и общероссийской национальной культурой",- цитирует пресс-служба слова врио министра по национальной политике и делам религии региона Энрика Муслимова.

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