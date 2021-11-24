В музее блокады Ленинграда завершился сезон спектаклей "900 хлопьев снега"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Сезон спектаклей "900 хлопьев снега" театра "Комик-трест" завершился в четверг в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда. Спектакль представляет собой экспериментальную интеграцию пластического театра и кино-действия в тематическое пространство музея и рассказывает историю блокадного Ленинграда от лица ребенка, передает корреспондент ТАСС.

"Идея сделать такой спектакль пришла не просто так - в моей семье тема блокады звучит постоянно, мой прадед погиб в блокаду. < …> Этот спектакль для меня новинка, он выполнен в пластическом жанре, где жест дает больше смысла, чем много-много слов. Можно сказать, это символический спектакль", - рассказала ТАСС режиссер спектакля, директор театра "Комик-трест" Татьяна Сидорова.

"Наш музей необыкновенным образом сдружился с театром "Комик-трест" на базе того, что в коллекциях фонда нашего музея хранятся (в том числе документально выраженные) воспоминания ленинградцев: их дневники, письма. Именно ими и вдохновлялись создатели спектакля. < …> Представители театра познакомились и с коллекцией предметно-бытового фонда, а именно - с детскими игрушкам, владельцами которых были маленькие Ленинградцы", - отметила Анна Савельева, хранитель предметно-бытового фонда музея обороны и блокады Ленинграда.

О спектакле

Создатели спектакля поставили своей целью показать трагические события блокады Ленинграда глазами ребенка. Все ужасы и тяготы войны ленинградские дети ощутили на себе в полной мере: они теряли близких под завалами после бомбежек, голодали, замерзали, и взрослели не по годам. Историю такой девочки и рассказывает спектакль. Она ждет маму в незнакомом, холодном, полуразрушенном доме. Ждет ее с работы. Мама должна вернуться вечером. Должна, но не возвращается.

В основе спектакля лежат реальные истории, рассказанные очевидцами. В нем используются кадры кинохроник, а предметы на сцене - реплики с экспонатов музея, каждый из которых хранит свою историю. Из-за этого пластический спектакль ломает привычное представление о спектакле подобного рода, подводя его под документальный проект, поставивший своей целью проникнуться в первую очередь чувствами невинных, но обреченных страдать маленьких, молодых, юных и чистых душой ленинградцев.

"Столько эмоций. Я думаю, этот спектакль дорогого стоит. Он пробуждает чувства не только в нас, переживших все это, но и в детях, в тех, кто не жил в этом аду. Это надо помнить и передавать", - поделилась со зрителями впечатлением от спектакля народная артистка России Ольга Антонова, которая сама, будучи трехлетним ребенком, застала Ленинград в годы блокады.

О площадке

Спектакль как нельзя лучше вписывается в площадку музея блокады Ленинграда. Само пространство, его ландшафт вторят основной идее постановки. Не даром начинается действо с небольшой вводной: хранитель показывает зрителям детские игрушки, переданные в дар музею теми семьями, что долгое время хранили их у себя как реликвию. После этого задействованные в самом спектакле копии некоторых показанных экспонатов как копии более не воспринимаются - они становятся для каждого сидящего в зале чем-то личным.

Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев, многие экспонаты для нее передавали жители города. Музей был "разгромлен" в ноябре 1952 года в ходе "ленинградского дела", его экспонаты переданы в другие учреждения, часть уничтожили. В 1989 году музей возродили по просьбам блокадников и их потомков, в настоящее время в его фондах более 50 тыс. экспонатов. В 2019 году в музее после ремонта открылась обновленная экспозиция.

Театр "Комик-трест" создал в 1991 году режиссер, заслуженный деятель искусств России Вадим Фиссон, ученик Георгия Товстоногова. Спектакли труппы пользовались огромным успехом на Эдинбургском и Авиньонском фестивалях, им аплодировали зрители всего мира.