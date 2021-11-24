Billboard назвал песню Blinding Lights лучшей за все времена

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Композиция Blinding Lights певца The Weeknd попала на первую строчку музыкального рейтинга Hot 100 за все времена американского журнала Billboard. Об этом во вторник сообщило само издание, которое ведет этот рейтинг более 60 лет.

"Сингл, выпущенный в ноябре 2019 года, теперь коронован строчкой номер 1 в списке Hot 100 всех времен", - указал журнал. Композиция канадца обошла хит 1960 года Twist американского рок-н-ролл исполнителя Чабби Чекера, на третьем месте - гитарист Карлос Сантана с песней Smooth, которую он записал в 1999 году вместе с Робом Томасом.

Десятку, в частности, замыкает Shape of You (2017) британца Эда Ширана. Кроме того, в топ-10 есть Uptown Funk! (2014) в исполнении Марка Ронсона и Бруно Марса и I Gotta Feeling группы Black Eyed Peas (2009).