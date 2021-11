Последний альбом Адель побил рекорд года ABBA по числу прослушиваний

ЛОНДОН, 24 ноября. /ТАСС/. Альбом "30" британской певицы Адель, который был выпущен 19 ноября, стал в Великобритании самым приобретаемым диском-дебютантом 2021 года. Об этом сообщила в среду компания Official Charts Company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных хит-парадов Соединенного Королевства.

Первую за шесть лет пластинку певицы с момента ее релиза приобрели уже 219 тыс. раз. Этот результат стал лучшим в этом году, превзойдя достижение предыдущего лидера, альбома группы ABBA под названием Voyage. Он был выпущен ранее в ноябре, и за первую неделю его купили 204 тыс. человек.

Под понятие "приобретение", согласно методике подсчета, принятой Official Charts Company, подпадает покупка произведения на физическом носителе, его платное скачивание или прослушивание посредством стриминговых сервисов. При этом каждые сто прослушиваний песни учитываются как одно ее приобретение, а каждая тысяча прослушиваний зачитываются как приобретение альбома.

Как подчеркивают составители рейтингов, "30" находится на пути к тому, чтобы возглавить британский хит-парад. В таком случае он станет четвертым подряд диском 33-летней певицы, который достигает верхнюю строчку британских чартов.

При этом исполнительница, являющаяся уроженкой Лондона, может закончить эту неделю сразу с двумя композициями на высших позициях чарта синглов. Как сообщают в Official Charts Company, песня Oh My God с последнего альбома конкурирует с синглом Easy on Me c этого же диска, который возглавляет хит-парад уже пять недель подряд. Помимо этого, третья композиция с последней пластинки - I Drink Wine - входит в пятерку самых прослушиваемых в Великобритании.

О творчестве Адель

До сих пор самым успешным из альбомов певицы был второй студийный альбом "21", название которого означало возраст исполнительницы в момент его записи. Он возглавлял чарты в 30 странах и собрал шесть статуэток "Грэмми" - в каждой из заявленных категорий, включая престижную номинации "За лучший альбом". К настоящему моменту было продано более 31 млн копий диска. В 2013 году за песню к фильму про приключения Джеймса Бонда "007: Координаты Skyfall Адель была удостоена премий "Оскар" и "Золотой глобус".

В 2018 году среди поклонников певицы активно обсуждалось заявление Адель о том, что она хочет уделять больше времени семье и воспитанию сына. Тогда многие британские газеты расценили это как объявление о завершении карьеры. И хотя официально эта информация никогда не была подтверждена, вплоть до 19 ноября певица не выпустила ни одного альбома.

Ее новый диск из 12 песен продолжительностью 58 минут полностью посвящен разводу, которые Адель и американский бизнесмен Саймон Конекки оформили в 2019 году. Певица даже попросила шведский сервис Spotify отменить установку по умолчанию функции "перемешивания" песен при прослушивании альбомов, чтобы ее история была рассказана так, как задумана. Эта просьба была удовлетворена.