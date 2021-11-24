Пьер Ришар посетил в Париже выставку художника Сергея Чепика

ПАРИЖ, 24 ноября. /Корр. ТАСС Артем Токарев/. Французский актер Пьер Ришар в среду посетил выставку работ художника Сергея Чепика (1953-2011) в Российском духовно-культурном православном центре в Париже. Среди почти сотни картин, рисунков и изделий из керамики, созданных Чепиком, есть и портрет Ришара, передает ТАСС.

"Однажды во время разговора с Сергеем Чепиком и его супругой он мне сказал, что хотел бы написать мой портрет. При этом он добавил, что хотел бы, чтобы я позировал. Ничего подобного в моей жизни не происходило, мои портреты писали по фотографиям, но я никогда не позировал лично", - рассказал Ришар в беседе с ТАСС.

Как признался актер, он немедленно принял это предложение, так как "был впечатлен работами художника и его талантом". "Позирование позволило мне лучше узнать Чепика. <...> Пока он писал портрет, мы говорили о таких русских писателях, как Булгаков, Достоевский и другие", - добавил Ришар.

Как уточнила вдова художника, куратор выставки Мари-Од Альбер-Чепик, актер позировал в мастерской графика, скульптора и иллюстратора на Монмартре.

Пейзажи и портреты

"Сергей, как и многие русские художники, мечтал о Париже. Париж являлся столицей искусства для многих русских художников. Сергей жил 35 лет в России и 23 года в Париже", - рассказала Альбер-Чепик.

Произведения искусства, выставленные в Российском духовно-культурном православном центре, принадлежат вдове автора и частным коллекционерам. "На выставке представлены картины, которые Сергей создавал в России - это пейзажи, которые он писал в Ростове Великом, Старой Ладоге", - добавил она. Экспозиция насчитывает и многочисленные портреты.

"Сергей был не только выдающимся живописцем, но и художником провидцем, обладавшим способностью чутко передавать глубокие душевные переживания в их взаимосвязи с переменами в обществе. Это духовное раскрытие впечатляет зрителей, заставляя их подолгу рассматривать и задумываться над работами", - отметил в беседе с ТАСС советник-посланник посольства России во Франции по вопросам культуры, руководитель Российского духовно-культурного православного центра Леонид Кадышев.

О Чепике

Уроженец СССР, Чепик окончил в 1978 году Ленинградский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Ю. Репина (ныне Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина). Живописца отличала особая творческая манера. Его кисти принадлежат портреты артиста балета Рудольфа Нуреева, премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, серия полотен для лондонского собора Святого Павла под названием "Путь, Истина, Жизнь".