Группа "Земляне" получила награду Leaders Awards как "возрождение года"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Музыкальная группа "Земляне" признана "возрождением года" по версии премии Leaders Awards как самый яркий воссоединившийся музыкальный союз последнего года. Вручение награды состоялось в среду в московском концертном зале "Мир", сообщили ТАСС в пресс-службе коллектива.

"Поздравляю наших поклонников с этой премией, это наша общая заслуга. Как и много лет назад, фанаты просят исполнить старые добрые хиты, такие как "Маленький кораблик", "Красный конь", "Каскадеры". Мы неизменно встречаем на сцене теплый прием, любовь публики для нас всегда главная награда", - подчеркнул гитарист группы Игорь Романов.

О победе группы объявил космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров, в данный момент находящийся на Международной космической станции. На церемонии "Земляне" исполнили свой хит "Трава у дома".

Премия Leaders Awards вручается современным лидерам в области технологий, инноваций, бизнеса, культуры и социальной сферы.

Группа "Земляне" была основана в 1978 году в Ленинграде. Популярность пришла к коллективу в 1979 году после исполнения песни "Красный конь". Визитной карточкой группы стала композиция "Трава у дома", записанная в 1982 году.