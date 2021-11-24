Государственный балет Берлина отменил "Щелкунчика" из-за стереотипов и проявлений расизма

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Государственный балет Берлина отменил в предновогоднем сезоне постановку "Щелкунчика" российских балетмейстеров Василия Медведева и Юрия Бурлаки в связи с тем, что в ней якобы были выявлены культурные стереотипы и проявления расизма. Об этом рассказала в интервью газете Bild исполняющая обязанности руководителя труппы Кристиане Теобальд.

Она сообщила, что постановка Медведева и Бурлаки от 2013 года является "своего рода реконструкцией оригинала [спектакля Мариуса Петипа] от 1892 года". "Мы видим то, что хореограф Мариус Петипа тогда себе представлял, пусть и танцует современный коллектив", - отметила Теобальд. Специалист указала на то, что некоторые элементы репертуара в постколониальную эпоху являются сложными.

"Я убеждена в том, что мы этот "Щелкунчик" должны представлять в новом контексте, мы должны заново прочитать этот репертуар", - полагает она. Теобальд отметила, что проблемным элементом, например, считается появление во втором акте двух детей в черном гриме. По ее словам, еще в 2015 году Государственный балет Берлина стал получать жалобы по этому поводу. "Совершенно справедливо", - считает руководитель труппы.

Среди других сложных моментов она назвала китайский танец с семенящим шагом и "восточный танец в сопровождении женщин из гарема", а также солиста с коричневым макияжем.

На постановку "Щелкунчика" было потрачено около €1,5 млн, пишет Bild. Теперь вместо него с 3 декабря зрители увидят "Дон Кихота".