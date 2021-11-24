Петр Буслов представил в Москве фильм "Бумеранг" с Дмитрием Нагиевым

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьера комедийного фильма Петра Буслова "Бумеранг", главную роль в котором сыграл Дмитрий Нагиев, прошла в среду в столичном киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

"Мой новый фильм "Бумеранг" - сплав эмоций, ярких актерских работ и жанрового стоминутного драйва", - рассказал ТАСС Буслов. "Вас ждет прекрасное приключение. Я готов был стереть себе память, чтобы заново посмотреть этот фильм", - обратился он к зрителям перед показом. В российский прокат картина выходит 2 декабря, фильм покажут более 2 тыс. кинотеатров.

На премьерном показе в среду, в частности, присутствовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он рассказал ТАСС, что фильм ему понравился. "Хороший, легкий, смешной", - поделился Песков своими впечатлениями о кинокартине. Среди гостей также были актеры Сергей Гармаш, Оксана Акиньшина, телеведущая Юлия Барановская, певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин и другие.

О фильме

Кинолента "Бумеранг" рассказывает о владельце фармакологического бизнеса, чья жизнь меняется после того, как на крышу его нового автомобиля падает безработный художник. Главные роли в новой картине исполнили Дмитрий Нагиев, Тимофей Трибунцев и Владимир Сычев.

Как отметил Буслов в беседе с журналистами, он давно хотел поработать с Нагиевым. "Дима очень популярный актер, востребованный, яркий, интересный, его знает зритель", - рассказал режиссер.

Актер в свою очередь в шутку поблагодарил свое спортивное прошлое "за то, что выжил на съемках этого фильма". "Нет того, чего я не съемках не делал. Мы все что могли из себя выжали", - рассказал Нагиев.

Работа над кинокартиной

Саундтрек к новому фильму подготовили музыкальный лейбл Svoboda Zvuka совместно с кинокомпаниями Actober Films и "Русский Север". В комедии Буслова звучат песни независимых артистов "Фазы", "Всадники ЖКХ", "Недры", Daniel Sinaisky, групп СПБ, Pat k, Диманъ и многих других, дополненные репликами и афоризмами из первых уст известных актеров, принявших участие в фильме.

В картине также принимали участие народная артистка Галина Польских, чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF Денис Лебедев, Роман Мадянов, Анна Уколова, Елена Север, Антон Лапенко, Семен Слепаков, Светлана Устинова, Валерия Астапова, Константин Мурзенко и другие.

Петр Буслов - режиссер фильмов "Бумер", "Высоцкий. Спасибо, что живой" и сериала "Домашний арест".