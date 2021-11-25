Конкурс, посвященный памяти оперной певицы Ирины Богачевой, открывается в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Десятый международный конкурс оперных певцов "Санкт-Петербург" открывается в четверг в Ротонде Мариинского дворца концертом лауреатов прошлых лет. Смотр посвящен памяти оперной певицы, народной артистки СССР, почетного гражданина Санкт-Петербурга Ирины Богачевой (1939-2019), основавшей этот проект два десятилетия назад.

На нынешний конкурс, проходящий раз в два года, подано рекордное число заявок - 256. Они поступили из многих российских городов, а также из стран Европы и Азии.

"Юбилейный конкурс примечателен тем, что в его рамках организована музыкальная коллегия из директоров музыкальных театров, кастинг-директоров, заведующих оперными труппами - специалистов, которые могут дать работу молодым певцам. Для конкурсантов устраивается специальное прослушивание с прицелом сделать им конкретные приглашения", - сказала на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС президент Санкт-Петербургского благотворительного фонда Ирины Богачевой "Арт-Петербург" Ирина Гаудасинская.

Это новшество считает очень важным член жюри, солист Мариинского театра, народный артист России Владимир Ванеев, возвратившийся накануне после выступлений на сцене Дальневосточного филиала Мариинского театра.

"В декабре мы проведем во Владивостоке кастинг для пополнения дальневосточной Мариинской сцены, и я буду смотреть и готовить ребят, которые, на мой взгляд, достойны будут пополнить эту труппу", - рассказал Ванеев, который будет искать кандидатов и среди участников конкурса, поскольку главная его задача - "дать молодым артистам работу".

Организаторы конкурса выиграли президентский грант, позволивший расширить число участников от 18 до 35 лет. Среди них - как оперные, так и камерные певцы. Все три тура будут проводиться офлайн на сцене Академической капеллы. В финале артисты будут петь в сопровождении симфонического оркестра. Гала-концерт лауреатов пройдет 3 декабря в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина. Молодые певцы смогут пройти серию мастер-классов, что поможет им в продвижении карьеры.