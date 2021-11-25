Проект "В раю мест нет" о попытках исправить прошлое выйдет на KION в двух форматах

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Фантастическая мелодрама "В раю мест нет" с Артемом Ткаченко и Екатериной Вилковой в главных ролях о двух влюбленных, которые попадают во временную аномалию, где пытаются исправить ошибки прошлого, выйдет на KION 15 декабря. Зрители смогут посмотреть проект в формате полного метра или сериала, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

"Проект поднимает тему "ошибочного выбора" - что происходит с человеком, когда он понимает, что связал свою жизнь не с тем партнером. Как найти силы, чтобы закончить эти отношения, преодолеть чувство вины по отношению к близким и страх остаться одному. Герои пытаются вырваться из этой ловушки. Выбраться так, чтобы "не пораниться" самим и не сделать больно близким, но это невозможно", - процитировали в пресс-службе режиссера проекта Эдуарда Бордукова.

Главными героями фантастической мелодрамы становятся бывшие любовники - геолог Вика и геофизик Андрей. Они отправляются на место падения метеорита в глухом лесу, и во время поездки их чувства вновь вспыхивают. Судьба дарит Вике и Андрею еще один шанс: они попадают во временную аномалию, которая позволяем им пережить все значимые события в жизни. Попытки поступать "правильно" в новой реальности оказываются недостаточными, чтобы изменить ход прошлого.

"В раю мест нет" - один из немногих примеров современной мелодрамы, которая рассказана в жанре фантастики. Это придает истории дополнительный объем и смысловые метафоры. Авторы предлагают нетривиальное решение вечного вопроса - что такое счастье и как стать счастливым", - отметил гендиректор МТС Медиа/KION Игорь Мишин.

Как уточнили в онлайн-кинотеатре, проект будет представлен в формате киносториз: его можно смотреть как сериал (шесть серий по 15 минут) и как полнометражный фильм. Съемки проходили в Петербурге и его окрестностях, важной локацией стал Финский залив. Производством мелодрамы занималась студия Fox in Box.