"Союзмультфильм" ищет в Европе и Юго-Восточной Азии партнеров для копродукции

ДУБАЙ /ОАЭ/, 25 ноября. /ТАСС/. Направление копродукции является одним из приоритетных для "Союзмультфильма", в качестве партнеров студия рассматривает участников рынка в Европе, Америке и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщила в четверг ТАСС руководитель международного департамента киностудии Марина Повх на индустриальной выставке Dubai International Content Market (DICM).

"Направление копродукции является приоритетным в том числе. На данный момент мы работаем по двум направлениям - это продажи медиа прав по уже произведенным проектам, а также активно развиваем копродукцию. С Ближним Востоком она возможна, но мы скорее смотрим в сторону Европы, Америки и Юго-Восточной Азии, так как данные регионы наиболее опытны в производстве анимации", - сказала Повх.

"Союзмультфильм" стал одним из участников объединенного стенда Russian Content Worldwide, организованного на выставке "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ, Фонда кино и комитета по туризму города Москвы. Студия представляет на рынке первый российский анимационный проект на основе комикса "Крутиксы", созданный по мотивам одноименной серии издательства Bubble Comics, историю о волшебном коте "Чуч-Мяуч", "Приключения Пети и Волка" и другие сериалы.

Руководитель международного департамента назвала гибкой систему выстраивания стратегии по взаимодействию с международными рынками - она зависит, в частности, от того, какой контент предлагает студия. "Рынок меняется, VOD-платформы набирают больший вес. Но у каждого региона есть своя специфика, и мы, безусловно, это учитываем при выстраивании нашей стратегии", - пояснила собеседница агентства.

Повх добавила, что "Союзмультфильм" также планирует развивать международные лицензионные продажи, когда проекты студии будут поставлены на каналы и платформы.