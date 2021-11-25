Лидеры отечественного кинорынка делают ставку на дистрибуцию контента на Ближнем Востоке

ДУБАЙ /ОАЭ/, 25 ноября. /Корр. ТАСС Валерия Высокосова/. Российские компании рассчитывают найти на Ближнем Востоке новых партнеров для разных форм дистрибуции контента по итогам индустриальной выставки Dubai International Content Market (DICM), анимационные студии готовы также обсуждать с ними совместное производство. Об этом ТАСС рассказали представители компаний-лидеров отечественного кинорынка.

Укрепление сотрудничества

Впервые ключевые игроки российской киноиндустрии участвуют в DICM под единым брендом Russian Content Worldwide в рамках стенда, который организовало "Роскино" при поддержке Минкультуры РФ, Фонда кино и Комитета по туризму города Москвы. Некоторые отечественные компании уже активно взаимодействуют с регионом. "От рынка мы ждем, в первую очередь, новых партнеров в регионе MENA, с которым работаем довольно активно в последние годы. Нам удалось поддерживать активные продажи и в онлайн-формате, но только офлайн-рынки дают большое количество новых контактов и способствуют укреплению налаженных связей. Здесь "Централ Партнершип" представляет весь каталог свежих проектов, включая фильм "Летчик", который выходит в прокат 2 декабря, "Чемпион мира" и другие. Мы открыты к любым типам сотрудничества - рассматриваем и онлайн-кинотеатры, и кинотеатральный прокат - все зависит от местных дистрибьюторов", - рассказала ТАСС старший менеджер департамента международных продаж компании Лейла Атакишиева.

Кинокомпания СТВ в этом году уже заключила с ближневосточными байерами сделки по военной драме "Своя война", фэнтези "Конек-Горбунок", анимационным комедиям "Бука. Мое любимое чудище" и "Барбоскины". В каталог этого рынка они включили новую комедию "Клипмейкеры" Григория Константинопольского и ряд анимационных картин.

По опыту сотрудничества ГК "Планета Информ", местной аудитории ближе крупные экшн-картины и прокатная анимация. На рынке они представляют научно-фантастический фильм "Мы" по мотивам романа Евгения Замятина, историческую картину "Крылья над Берлином". Также в число компаний-участников рынка вошли All Media, которые, в частности, презентуют зарубежным партнерам масштабный проект "Литвяк" о советской летчице-истребителе Лидии Литвяк и режиссерский дебют известной российской сценаристки Любови Мульменко "Дунай". Компания "Арт Пикчерс Дистрибьюшн" представляет на выставке пятый сезон сериала "Ивановы - Ивановы", спортивную комедию "Дылды", ромком "Совершенно Летние" и другие проекты.

Изучение региона

По словам ведущего продюсера по продвижению контента KION Алины Мартьяновой, компании в целом интересно, насколько регион готов воспринимать российские сериалы, в том числе, проекты KION originals. На стенде онлайн-платформа представляет мелодраму "Клиника счастья" с Дарьей Мороз, драму "Пингвины моей мамы" режиссера Наталии Мещаниновой, проект "Ночной режим" с Павлом Табаковым, который только ждет российской премьеры. Большая ставка делается на документально-игровой фильм о создателе водородной бомбы и всемирно известном правозащитнике Андрее Сахарове "Сахаров. Две жизни" и картине "Дуров" Родиона Чепеля о создателе социальной сети "Вконтакте" и мессенджера Telegram Павле Дурове.

"Мы пытаемся понять, что мы можем здесь показать с учетом местной культуры и традиций. Нам, конечно, было бы интересно выйти на местных платформах, открыть для себя новый рынок. <…> На данный момент мы обсуждаем возможности сотрудничества с местными игроками, по наблюдениям в индустрии растет интерес к локальным историям, а не только к контенту произведенному на английском языке", - пояснила собеседница агентства.

Продвижение анимации

Свои проекты привезли на выставку также российские анимационные студии, некоторые из них рассматривают возможность поиска партнеров для создания новых мультфильмов. "На индустриальной выставке "Паровоз" представляет мультфильм "Космопорт" о далеком будущем и галактике, населенной различными существами, и "Волшебное кафе" про приключения девочки Агаты и ее необычного друга, кулинарного робота Томми. Проекты на данный момент находятся в разной степени разработки - по "Космопорту" есть тизер, визуальное решение, концепт, сценарий первых эпизодов. Он находится в такой стадии, когда его можно запускать вместе с партнерами", - рассказал гендиректор студии Антон Сметанкин.

Кроме того, "Паровоз" представляет для зарубежных партнеров полный метр "Кощей. Начало", получивший международное название Everlasting Story. "Его прокат успешно стартовал в России в октябре, и впервые с 2015 года российская анимационная лента возглавила кинопрокатный чарт", - добавил собеседник агентства.

Студия "Союзмультфильм" в основном делает ставку на новые проекты, среди которых сериалы "Крутиксы", "Чуч-Мяуч", "Приключения Пети и Волка" и другие, а также в дальнейшем рассчитывает на развитие международных лицензионных продаж. "Нам важно понимать тенденции рынка, его особенности, возможные сложности выхода на него. Здесь большой охват, поскольку представлены игроки не только региона Ближнего Востока, но и Юго-Восточной Азии. Мы также надеемся пообщаться с международными дистрибьюторами, в частности, с французскими компаниями, которые представлены на данном рынке", - отметила руководитель международного департамента киностудии Марина Повх.

Компания Wizart Animation по итогам рынка рассчитывает закрыть сделки по продаже пятой части франшизы "Снежная Королева", предыдущие части которой выходили на территории Ближнего Востока. Российская премьера проекта "Снежная Королева и Принцесса" запланирована на 2022 год, а ранее студия уже подписала контракты на дистрибуцию мультфильма во Франции, Турции, Южной Корее, и других регионах. Группа компаний "Рики" на выставке продолжает продажи популярных мультсериалов "Смешарики", "Малышарики", "Панда и Крош", а также полнометражных фильмов "Финник" и "Плюшевый Бум!".

Специализированная индустриальная выставка Dubai International Content Market (DICM), которая завершится в четверг, является ведущим международным событием в области развлекательного контента и медиа индустрии региона MENA, куда входят страны Ближнего Востока и Северной Африки. Свои проекты на ней представляют также компании из Турции, Испании, Нидерландов, Франции, Южной Кореи, Великобритании, Индии и других стран.