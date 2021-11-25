Умер оперный исполнитель Леонид Зимненко

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Оперный бас, народный артист России Леонид Зимненко умер 24 ноября в возрасте 78 лет. Об этом сообщил ТАСС в четверг художественный руководитель московского театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман.

"Леонид Орестович Зимненко ушел от нас", - сообщил Бертман, не уточнив точные причины смерти артиста, однако отметив, что у него были проблемы с сердцем и диагностирована пневмония.

Бертман напомнил, что Зимненко выступал в "Геликон-опере". "Первые свои оперные спектакли я смотрел в театре Станиславского и Немировича-Данченко с участием тогда еще моложавого Леонида Орестовича, замечательного баса. А уже в юном "Геликоне" Леонид Орестович пел в нашем репертуаре: Рамфис в "Аиде", Кочубей в "Мазепе", Гремин в "Онегине". Эти роли были подарками тогда еще совсем не известному театру", - написал Бертман на своей странице в Facebook.

Глава "Геликона" отметил, что Зимненко "видел и ценил талант, потому что сам был очень талантлив, и как человек, владеющий даром, смотрел на мир с улыбкой и говорил о серьезном всегда только с чувством юмора".

Зимненко родился 19 апреля 1943 года в Москве. С 1971 года был солистом Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, с 1999 года - Большого театра России.