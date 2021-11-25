Эрмитаж с 1 декабря вернет льготы для детей и других категорий посетителей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж с 1 декабря вернет часть льгот на посещение, отмененных после изменения режима работы музея из-за пандемии коронавируса. Об этом сказал на пресс-конференции генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"Мы заработали кое-какие деньги и получили деньги от государства, и мы можем вернуть некоторые льготы с 1 декабря. Напоминаю, что льготы кроме небольшого количества, которое есть в законах, вводятся Эрмитажем из своего кармана. С 1 декабря дети до 14 лет могут приходить бесплатно в любой день в Эрмитаж, после 14 лет, как известно, работает Пушкинская карта. Инвалиды I и II групп, дети-инвалиды с одним сопровождающим - тоже бесплатно в любой день", - сообщил он.

Сейчас в Эрмитаж бесплатно пускают детей до семи лет, сотрудников музеев Санкт-Петербурга, членов ICOM (Международный совет музеев), ветеранов Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы. Пиотровский напомнил также, что третий четверг каждого месяца правом бесплатного входа в Эрмитаж могут воспользоваться посетители еще ряда категорий, включая пенсионеров.

По словам Пиотровского, общее количество посетителей Эрмитажа сократилось примерно вполовину после ввода системы проверки QR-кодов с 30 октября, но поток постепенно начинает восстанавливаться. "Во-первых, наши научились это все проверять, и это не занимает много времени, и люди перестали бояться - все постепенно входит в нормальное русло. Сейчас каждый день количество увеличивается, и мы вскоре вернемся к "ковидному уровню" 8-9 тысяч посетителей в день, сейчас примерно половина этого", - уточнил Пиотровский.

До ограничений, связанных с пандемией, примерно треть посетителей проходили в Государственный Эрмитаж бесплатно: право на бесплатный входной билет имели 20 категорий граждан, включая детей, учащихся и студентов вне зависимости от гражданства, а также российских пенсионеров. Бесплатный проход для большинства категорий был отменен в прошлом году из-за изменения режима работы музея в связи с пандемией коронавируса. Эрмитаж возвращает льготы постепенно по мере финансовых возможностей.