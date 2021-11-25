Том Фелтон приедет на Bubble Comics Con в Россию

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Британский актер Том Фелтон, исполнивший роль Драко Малфоя в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, встретится с поклонниками в рамках фестиваля поп-культуры Bubble Comics Con, который пройдет в Москве 18 и 19 декабря. Об этом ТАСС рассказали в четверг организаторы события.

"Мы очень рады прервать пандемийный застой и дать людям возможность встретиться с их любимыми знаменитостями в условиях абсолютной безопасности. Мы надеемся, что Bubble Comics Con объединит и прекрасных фанатов наших комиксов, и представителей дружного фандома "Гарри Поттер", - подчеркнул продюсер фестиваля и главный редактор комикс-издательства Bubble Роман Котков.

Актер Том Фелтон, который станет хэдлайнером фестиваля, посетит оба дня Bubble Comics Con. Он выступит на сцене, ответит на вопросы поклонников, а также примет участие в автограф- и фотосессиях.

"Это первый случай, когда формат Meet & Greet со звездой мирового масштаба реализуется на российском комикс-фестивале. Для нас было очень важно дать посетителям этот шанс", - отметила организатор фестиваля Татьяна Селиверова.

Фестиваль кино, игр и комиксов организован крупнейшим российским комикс-издательством Bubble, основанным в 2011 году. Участие в нем примут звезды кино, известные художники комиксов, а также российские косплееры. Мероприятие пройдет в выставочном комплексе "Экспоцентр" в формате COVID-free.