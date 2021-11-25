Выставка художников в честь 100-летия Дагестана открылась в главном театре Сочи

МАХАЧКАЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Выставка дагестанских художников, посвященная 100-летию республики, открылась в сочинском Зимнем театре. Работы показывают богатую культуру Дагестана, а также рассказывают о селах-"призраках" республики, сообщили журналистам в пресс-службе муниципального автономного учреждения культуры Северо-Кавказского федерального округа.

"В центральном фойе Зимнего театра открывается выставка международного уровня - "Дагестанские мотивы", посвященная 100-летию Республики Дагестан. В экспозиции собраны работы пяти современных дагестанских художников. Они работают в самых разнообразных жанрах и стилях, но каждое их произведение отражает глубокую и богатую культуру родного края", - говорится в сообщении.

В экспозицию вошли картины с изображением дагестанской живописи, графики, орнаментов. Также представлены работы, посвященные селам-"призракам" - заброшенным и безлюдным населенным пунктам, в которых художники увидели особенную атмосферу.

Экспозиция будет работать до 1 апреля 2022 года, она доступна всем гостям театра.

Проект приурочен к 100-летию ДАССР, которая была образована декретом ВЦИК 20 января 1921 года. В честь празднования даты в этом году проходят выставки, форумы, фестивали, круглые столы и музыкально-театрализованные композиции не только в регионе, но и за его пределами.

Зимний театр - самое популярное культурное учреждение курорта, входит в Сочинское концертно-филармоническое объединение. Там ставят мировые концерты, проводят международные фестивали, в том числе "Кинотавр", "Молодой балет мира", Зимний фестиваль Юрия Башмета.