Дом Щепочкина в музее-заповеднике "Полотняный завод" под Калугой восстановят в рамках ГЧП

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Более 120 млн рублей направят в рамках механизма государственно-частного партнерства (ГЧП) на восстановление в музее-заповеднике "Полотняный завод" дома-усадьбы Григория Щепочкина, который в конце XVIII века был совладельцем предприятия. Об этом ТАСС рассказал заместитель министра экономического развития Калужской области Семен Федотов в Москве в кулуарах регионального инвестбрифинга Американской торговой палаты в России.

"На первом этапе сейчас будет организовано ограждение этого объекта культурного наследия, проведение его консервации с последующим восстановлением. Инвестор заявил пока достаточно скромный объем инвестиций - чуть более 120 млн рублей, но, я думаю, что в последующем, когда будет проектно-сметная документация и историко-культурная экспертиза, уже будем объемы уточнять. Безусловно, будем инвестору помогать", - сказал Федотов, отвечая на вопрос о перспективах восстановлении дома-усадьбы Щепочкина.

Федотов отметил, что инвестиции привлекаются в рамках ГЧП, соответствующее концессионное соглашение подписано с компанией "Ксеника", зарегистрированной в регионе.

Трехэтажный каменный дом Щепочкина построен в стиле русского классицизма, является характерным образцом русской дворянской усадьбы конца XVIII века - начала XIX века. На сайте музея-усадьбы "Полотняный завод" отмечено, что Григорий Щепочкин и Афанасий Гончаров - прапрадед Натальи Гончаровой, с 1732 года были компаньонами Тимофея Карамышева по совместному развитию парусно-полотняного производства в Полотняном Заводе. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов немецкие оккупанты устроили на первом этаже усадьбы конюшню, после освобождения района здание было приведено в порядок. До 2007 года в доме располагалась средняя школа, в январе 2008 года его передали в ведение Калужского областного краеведческого музея.

Мемориальный историко-архитектурный и природный музей-усадьба "Полотняный Завод" в Дзержинском районе Калужской области, его открыли в июне 1999 года, к 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина. Экспозиция музея располагается на втором парадном этаже трехэтажного дома Гончаровых и насчитывает 13 залов. В настоящее время на первом этаже находится поселковая библиотека, на третьем - детская школа искусств им. Н. Н. Гончаровой.