Детский музыкальный театр им. Сац в Москве представит оперу "Вредные советы"

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Премьерные показы оперы "Вредные советы" по одноименной книге Григория Остера пройдут 4 и 5 декабря в Детском музыкальном театре им. Н. Сац. Об этом сообщила в четверг пресс-служба театра.

Оперу по культовой книге по заказу Театра им. Сац написал Михаил Броннер. Музыкальным руководителем постановки выступил Георгий Исаакян, режиссером - Валентина Грищенко. Вместе с солистами театра в ней задействованы воспитанники Оперной детской студии при Театре им. Сац.

"В Театре имени Наталии Сац зарисовки Остера стали основой для спектакля про дружбу внутри семьи, про территорию свободы, так желанную маленькими детьми, и, на самом деле, почти всеми взрослыми, - отметили постановщики. - Парадоксальные "Вредные советы" станут в спектакле тем ключом, с помощью которого главные герои найдут способ побыть вместе, похулиганить, повеселиться и поговорить о самом главном: о взаимоотношениях друг с другом".

Как рассказали в театре, постановка рассчитана на детей, "которые еще верят в сказки, но уже ходят в школу", и их родителей. Спектакль будет идти один час без антракта.