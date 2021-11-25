Эксперт: все больше лидеров кинопроизводства обращается к веб-сериальной индустрии

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Все больше лидеров кинопроизводства обращают внимание на индустрию веб-сериалов, в процессе ее развития участвует свыше двух тысяч креативных групп, рассказал режиссер, учредитель Ассоциации производителей веб-сериалов Антон Калинкин на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой.

По словам Калинкина, за последние два года веб-сериалы получили награды на более чем восьми крупнейших международных кинофестивалях. К веб-сериальной индустрии обращается все больше лидеров, и в процессе ее развития и формирования участвует более двух тысяч малых креативных групп. Тем самым формат веб-сериалов превращается в образовательную площадку для тех, кто своим следующим шагом в работе рассматривает короткий метр.

Он отметил, что за четыре года веб-сериалы стали неотъемлемой частью российской киноиндустрии и все лидирующие онлайн-платформы имеют в своем каталоге оригинальные продукты этого формата. "В среднем в производстве у каждого онлайн-кинотеатра 3-5 веб-сериалов и в разработке 6-10. Потому что они стали понимать, что это продукт "удержания" зрителя между большими премьерами", - приводятся его слова на странице Любимовой в Facebook.

"Мы хотим, чтобы именно веб-сериалы стали первой ступенькой входа в индустрию для начинающих режиссеров", - добавил Калинкин. По его мнению, создание ступенчатой линейки от веб-сериалов до полнометражного фильма позволит создать новую волну талантливых режиссеров, которых начнут узнавать за переделами России.

В 2022 году планируется проведение пятого фестиваля веб-сериалов Realist web fest и десятого фестиваля короткометражного кино "Короче". Калинкин сообщил о планах сделать "Короче" центром, вокруг которого объединялось бы сообщество, связанное с короткометражным кино.

Любимова, в свою очередь, напомнила, что в следующем году Минкультуры будет впервые проводить публичную форму защиты кинофестивалей. Министерство также рассматривает различные формы поддержки питчингов короткого метра в рамках кинофестивалей короткометражного кино.