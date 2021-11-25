Умерла художник по костюмам "Ленфильма" Инесса Снежкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Художник по костюмам "Ленфильма" и супруга кинорежиссера Сергея Снежкина - Инесса Снежкина умерла на 54-м году жизни в среду вечером. Об этом сообщила пресс-служба киностудии "Ленфильм" в четверг.

"Память о замечательном художнике и человеке навсегда останется с нами. Киностудия "Ленфильм" скорбит вместе с родными и близкими", - говорится в сообщении.

Инесса Снежкина пришла на киностудию "Ленфильм" после ВГИКа и построила здесь успешную творческую карьеру. Ее работы можно увидеть в фильмах "Я возвращаю ваш портрет", "Последняя дорога", "Башня", "Сказка про влюбленного маляра", "Рождественская мистерия", "Сонька - Золотая Ручка", "Контрибуция" и многих других.

"В студенческие годы у Бондарчука я работала на "Красных колоколах". Вот это была настоящая школа. Она научила меня серьезному отношению к костюму. Работали в библиотеках, запасниках Эрмитажа, где можно было посмотреть и редкие эскизы, и старые платья, и ткани. Съемки не начинались, пока не завершался подготовительный период, пока не было сшито одеяние на всех, начиная от главных героев и заканчивая массовкой. А ведь в понятие костюма входит не только пиджак, брюки или платье. Но и целый комплект. Головной убор, перчатки, туфли, даже серьги и так далее и так далее", - привели в пресс-службе слова Снежкиной, опубликованные в одном из интервью.