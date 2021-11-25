Главный режиссер Александринки Николай Рощин удостоен звания заслуженного артиста РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Главный режиссер Александринского театра Николай Рощин принимал в четверг поздравления от коллег по случаю присвоения ему звания заслуженного артиста России. Текст указа поступил в театр из Москвы, сообщила пресс-служба Александринки.

"Указом президента РФ Николаю Александровичу Рощину присвоено почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Должность главного режиссера Александринского театра по приглашению художественного руководителя труппы Валерия Фокина Николай Рощин занял в сентябре 2016 года. Он активно работает здесь как постановщик и как сценограф.

Он поставил и оформил спектакли "Старая женщина высиживает", "Ворон", "Баня", "Сирано де Бержерак", "Дети солнца". В 2017 году он стал лауреатом премии "Золотая маска" в номинации "Работа художника" (спектакль "Ворон"). Нынешней осенью его спектакль "Дети солнца" был показан в Будапеште на сцене Венгерского национального театра в программе Международного фестиваля имени Имре Мадача. Николай Рощин выступил сценографом спектаклей Валерия Фокина "Сегодня. 2016-..." и "Рождение Сталина".