Более 250 театров стали участниками программы "Большие гастроли" в 2021 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Гастроли театральных коллективов в рамках реализации Единого всероссийского гастрольно-концертного плана в 2021 году прошли во всех 85 субъектах России, в программе приняли участие более 250 театров, сообщил генеральный директор Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "Росконцерт" Андрей Малышев на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой.

"В программе "Большие гастроли" в 2021 году участвуют 258 театров. Впервые к проекту присоединились негосударственные театры, на гастроли съездили 32 частных театра. Помимо этого, были организованы гастроли 20 федеральных, 110 региональных, 86 детских, пяти зарубежных и пяти студенческих театров. Гастроли по плану прошли во всех 85 регионах России, а также за рубежом", - привели в пресс-службе Минкультуры слова Малышева.

Среди участников - крупнейшие федеральные театры, в том числе Большой и Малый театры, Театр имени Вахтангова, Театр Наций, Национальный драматический театр России (Александринский театр), Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова. Кроме того, были представлены русскоязычные театры из других стран. В первый раз в своей истории на "Большие гастроли" из отдаленных российских регионов отправились Государственный театр коренных малочисленных народов Севера из Якутска, Камчатский театр кукол, Театр драмы города Каменск-Уральского, Бугурусланский городской драматический театр им. Гоголя и другие. Среди детских театров новыми участниками программы стали Балаковский ТЮЗ им. Е. А. Лебедева, Красноярский ТЮЗ, Псковский театр кукол, Крымский академический театр кукол и другие. В число присоединившихся частных коллективов вошли "Музыкальное сердце театра", Национальный балет "Кострома", Театральная лаборатория Яны Туминой, сообщили в пресс-службе.

"Введение единого гастрольно-концертного плана для различных отечественных коллективов позволило нам выстроить системный механизм взаимного обогащения национальных культур народов нашей страны. Благодаря программам "Большие гастроли" и "Мы - Россия" большое количество зрителей в самых разных уголках России получили возможность впервые увидеть коллективы с мировой славой, а многочисленные национальные коллективы - возможность показать себя самой разной публике", - привели в Минкультуры слова Ольги Любимовой.

Гендиректор "Росконцерта" заявил о стабильном росте спроса на выступления национальных творческих коллективов. Востребованной оказалась программа гастролей национальных коллективов "Мы - Россия", в которой в 2021 году участвуют 32 коллектива. Благодаря этой программе, выступления национальных творческих коллективов впервые смогли увидеть жители малых российских городов. Самыми масштабными по охвату аудитории и количеству городов стали гастроли Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого. Этот коллектив объехал 26 городов.

Как сообщили в ведомстве, в 2021 году "Росконцерт" реализовал большое количество российских и международных проектов, среди них - Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов в Ярославле и Фестиваль классической музыки "Музыкальная экспедиция", XII Международный конкурс органистов им. М. Таривердиева, Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты".