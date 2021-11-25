В Петербурге прошла премьера VR-фильма о Екатерине II и Китайском дворце в Ораниенбауме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Премьера VR-фильма о Екатерине II "Китайский дворец. Наследие императрицы" состоялась в четверг в открытой киностудии "Лендок". Он позволяет зрителям пройтись по единственному аутентичному дворцу стиля рококо, находящемуся в Ораниенбауме, вместе с императрицей.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский поделился впечатлениями от картины. "Для нас действительно очень важно рассказывать об истории Петербурга, о петербургских памятниках, и мы ищем самые интересные способы это делать - нестандартные, но при этом эффективные и эффектные. Вот сегодня тот самый пример такой эффективной и эффектной работы", - сказал он.

Фильм создан на стыке документального жанра и исторической драмы, что позволяет не только быть зрителем исторических событий, но и принять в них участие.

Главные роли исполняют заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева (Екатерина II), заслуженный артист РФ Дмитрий Воробьев (Антонио Ринальди), Жанна Куприянова (Мари де Шель), Ирина Морозова (экскурсовод), Олег Усенко (садовник Ламберти).

"Мы идем по пути спасения, реставрации Китайского дворца 12 лет. <...> Шаг за шагом мы делали все более и более интересные вещи, потому что классическая реставрация сменилась философско-художественной реставрацией", - рассказала генеральный директор музея-заповедника Петергоф Елена Кальницкая.

Фильм смогут найти в онлайн-библиотеке обладатели очков виртуальной реальности, а также посетители Большого Меншиковского дворца. Картина доступна на трех языках: русском, английском, китайском.

О Китайском дворце

Китайский дворец, расположенный в Ораниенбауме (город Ломоносов) в глубине Верхнего парка, является частью дворцово-паркового комплекса "Собственная дача" - первой личной резиденции Екатерины II. Дворец был возведен в 1762-1768 гг. по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди и получил свое название благодаря отделке интерьеров в китайском стиле, отразившей модные влияния того времени. Главной достопримечательностью Китайского дворца является Стеклярусный кабинет, сохранивший подлинную отделку 60-х годов XVIII века.

Китайский дворец считается единственным в России памятником архитектуры в стиле рококо. Несмотря на значительные изменения в планировке здания в XIX веке, дворец сохранил большую часть своего подлинного убранства. Ораниенбаум был единственным из пригородных дворцов, который не был оккупирован в годы Великой Отечественной войны. В настоящее время в Китайском дворце ведется комплекс работ по консервации и реставрации, которые реализуются при поддержке ПАО "Газпром", сегодня для публики доступны уже двенадцать из семнадцати залов. Весь комплекс работ планируется завершить в декабре 2024 года.