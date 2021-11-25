В Совете Европы прошла арт-видеолекция по экранизациям Достоевского

ПАРИЖ, 25 ноября. /ТАСС/. Показ арт-видеолекции "Своим голосом", посвященной экранизациям повести Федора Достоевского "Белые ночи", с аншлагом прошел в кинозале Дворца Европы в Страсбурге. Как сообщили ТАСС в постоянном представительстве России при Совете Европы (СЕ), мероприятие было приурочено к 200-летию со дня рождения русского писателя.

"Достоевский во многом опередил свое время, поставил в своих книгах вопросы, актуальность которых сохраняется до сих пор. Для меня прежде всего ценно гуманистическое начало произведений Достоевского. Именно он сформулировал великий постулат, который можно назвать символом веры, - "красота спасет мир". И в наши дни работы писателя продолжают находить своих почитателей во всех уголках земного шара, подтверждая неограниченный объединительный потенциал классической литературы", - заявил перед началом показа постоянный представитель России при Совете Европы посол Иван Солтановский.

Мероприятие собрало большое количество гостей, зал был заполнен практически целиком, насколько позволили санитарные ограничения, действующие в СЕ. Среди гостей были представители секретариата Совета Европы, а также главы дипломатических миссий, аккредитованных в Страсбурге, в том числе постоянные представители Венгрии, Греции, Азербайджана, Швейцарии, Монако, Кипра, Хорватии, Эстонии, Мексики. Перед началом показа с речью о вкладе Достоевского в европейскую культуру и формирование евразийской идентичности выступил генконсул Казахстана в Страсбурге Ануарбек Ахметов.

Арт-видеолекция "Своим голосом", созданная под эгидой ЮНЕСКО, демонстрировалась на английском языке. Она посвящена восьми экранизациям повести Достоевского "Белые ночи", снятым в период с 1957 по 2017 годы в СССР, России, Италии Франции, США, Индии и Республике Корея. Как рассказала куратор проекта, руководитель Отдела культурного обмена музейно-выставочного объединения "Манеж" Татьяна Солтановская, данная арт-видеолекция призвана "подчеркнуть универсальность идей писателя и продемонстрировать особенности их восприятия через призму различных культур".