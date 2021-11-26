В Москве откроется IX международный фестиваль "Будущее джаза" 26 ноября

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Перспективные джазовые музыканты из разных регионов России с 26 по 28 ноября соберутся в Москве на IX международном фестивале "Будущее джаза". Об этом сообщила пресс-служба смотра.

"В этом году мы представим музыкантов со всей страны, которые уже сделали первые уверенные шаги на российской джазовой сцене, - отметил художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман. - Некоторые из них выступают в составе Всероссийского молодежного джаз-оркестра, у кого-то есть свои молодежные и уже очень успешные коллективы. Например, коллектив Андрея Баталеева в прошлом году стал победителем конкурса студенческих шоу-кейсов на нашем форум-фесте Jazz Across Borders".

Также лицами фестиваля "Будущее джаза" станут вокалистка Лиана Зайнуллина, саксофонист Илья Леднев, гитарист Родион Грищенко, вокалист Денис Кузьмин, бас-гитарист Касьян Лекус, барабанщик Омар Саидов и пианист Даниэль Адиянц. 27 ноября они выступят с Московским джазовым оркестром под управлением Бутмана в Концертном зале им. Чайковского. Концерты фестиваля также пройдут в джаз-клубе "Маэстро" на Таганке 26 и 28 ноября.

За прошедшие годы фестиваль "Будущее джаза" представил московской публике таких популярных теперь музыкантов, как Олег Аккуратов, Кейт Дэвис, Франческо Кафисо, Ивэн Шерман, Марк Уитфилд.