В Мариинском театре выступят оперные певицы Хибла Герзмава и Элина Гаранча

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Российская оперная звезда, народная артистка РФ сопрано Хибла Герзмава и ее латвийская коллега меццо-сопрано Элина Гаранча выступят в пятницу на Новой сцене Мариинского театра в совместном концерте мировой музыкальной классики. Этот вечер заявлен как совместный проект VI Национальной оперной премии "Онегин" и XIX фестиваля "Хибла Герзмава приглашает", сообщили в пресс-службе премии.

"Хибла и Элина не только дружат в реальной жизни, но вместе создают неповторимый и чарующий дуэт. Впервые в Санкт-Петербурге они выйдут вместе на сцену 26 ноября в Мариинском-2. Дирижировать оркестром Мариинского театра будет маэстро Фабио Мастранджело (Россия - Италия)", - рассказали в пресс-службе.

В концерте прозвчучат арии и дуэты из опер Джузеппе Верди, Гаэтано Доницетти, Гектора Берлиоза, Винченцо Беллини, Джакомо Пуччини, Пьетро Масканьи. Объявлено, что концерт "пройдет с применением акустической раковины".

Нынешний год был знаковым для обеих певиц. Хибла Герзмава была удостоена Государственной премии России и заняла пост президента Национальной оперной премии "Онегин". А каммерзенгер Венской оперы Элина Гаранча на шестой церемонии вручения данной премии единственная из иностранных артистов получила эту награду в почетной номинации "От России с любовью", которая была вручена ей нынешней осенью в Петербурге.