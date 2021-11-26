В Третьяковской галерее откроется выставка "Евангельские мотивы"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея в пятницу открывает выставку графических работ "Евангельские мотивы" художника Александра Иванова. В экспозиции представлены 25 произведений о последних днях земной жизни Иисуса Христа, его смерти и воскресении.

"В зале соседствуют 25 шедевров, 25 драгоценных листов, это действительно сокровище, которое чрезвычайно редко наш зритель может увидеть в зале, потому что это хрупкие произведения, графика", - рассказала журналистам накануне открытия выставки заместитель генерального директора Третьяковской галереи Марина Эльзессер. По ее словам, Третьяковская галерея является обладателем самой полной коллекции рисунков Александра Иванова. В собрании более 700 произведений и 40 альбомов.

Выставка "Евангельские мотивы" посвящена событиям последних дней земной жизни Иисуса Христа, его трагической смерти и воскресению. Экспозиция включает сцены Тайной вечери, моления Христа в Гефсиманском саду, его поругания у первосвященника Каиафы. Несколько композиций рассказывают о происходящем в иерусалимской резиденции правителя Иудеи, римского наместника Пилата, а также представлены эскизы, повествующие о смерти Христа. Продолжают повествование композиции на сюжеты чудесного воскресения Иисуса, его явлений ученикам и вознесения.

Завершают экспозицию акварели на тему распространения по всему миру учения Христа. По замыслу Иванова, эскизы предназначались для будущего воплощения их в настенных росписях "в особо на то посвященном здании, разумеется, не в церкви". В зале демонстрируется видеоролик, визуализирующий возможное воплощение замысла Иванова - интерьер здания с росписями, для которых и были созданы акварельные эскизы.

"Евангельские мотивы" - выставка, завершающая показ уникального графического цикла Иванова "Библейские эскизы". Она будет работать с 26 ноября до 15 мая 2022 года.

Александр Иванов (1806 - 1858) - великий русский художник, автор пейзажей, портретов и картин на евангельскую тему. Самая известная его работа - полотно "Явление Христа народу".