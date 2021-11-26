Модернизированные кинозалы обеспечили 10,5% посещаемости российских фильмов в 2021 году

КРАСНОЯРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Кинозалы, которые получили поддержку в рамках программы их модернизации в городах России населением до 500 тыс. человек, обеспечили 10,5% посещаемости сеансов отечественного кино в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные Фонда кино, объявленные на "Российской креативной неделе - Сибирь".

"С 2015 по 2021 год по программе было открыто 1 076 кинозалов в 81 субъекте РФ. До конца текущего года планируется открытие еще 98 кинозалов. Главное условие поддержки - показ национальных фильмов в объеме не менее 50% киносеансов от общего количества сеансов в квартал. <...> В 2021 году поддержанные кинозалы обеспечили 10,5% посещаемости российского кино", - сообщил врио исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов.

Модернизация кинозалов в городах России проводится в рамках нацпроекта "Культура". Согласно данным Фонда кино, за время действия программы доступ к современному кинопоказу получило более 20 миллионов человек. "За время реализации программы на сеансы в переоборудованных залах было продано более 37 млн билетов на общую сумму 6,8 млрд рублей, из них 2,9 млрд - сборы российского кино", - добавил он.

Нацпроект "Культура" рассчитан на период 2019-2024 годов и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".