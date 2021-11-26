В программу Russian Film Festival вошли восемь российских фильмов

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Восемь современных российских фильмов, среди которых "Северный ветер" Ренаты Литвиновой, "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Родные" Ильи Аксенова, покажут на фестивале Russian Film Festival, который пройдет на ведущей испанской онлайн-платформе Filmin с 29 ноября по 19 декабря. Об этом сообщает пресс-служба "Роскино".

Проект Russian Film Festival, организованный "Роскино" в 2020 году, знакомит зарубежного зрителя с многообразием современного российского кинематографа. "Испания - очень важный для нас рынок, в 2020 году эта страна вошла в топ-10 по кассовым сборам российских фильмов. У нас уже есть совместные проекты. К примеру, завершены съемки фильма и мини-сериала о кругосветном путешествии Хуана Себастьяна Элькано и Фернана Магеллана - копродукция Испании, России и Великобритании. Мы искренне надеемся на новые совместные проекты с испанскими кинематографистами", - процитировали в компании ее гендиректора Евгению Маркову.

Онлайн-фестиваль пройдет в Испании во второй раз при поддержке Минкультуры и Комитета по туризму города Москвы. Как уточнила Маркова, в прошлом году российское кино на платформе Filmin посмотрели более 20 тысяч зрителей. "Мы делаем следующий шаг к тому, чтобы Russian Film Festival стал ежегодным", - отметила она.

В программу также вошли картины "Совесть" Алексея Козлова, "Последняя "Милая Болгария" Алексея Федорченко, документальная история "Станиславский. Жажда жизни" Юлии Бобковой и мультсериал "Три кота" Дарины Шмидт и Дмитрия Высоцкого.