В номере журнала "Нартамонга" проведут параллели между осетинским и европейским эпосами

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 ноября. /ТАСС/. Шестнадцатый по счету номер возрожденного в 2017 году журнала "Нартамонга" (в переводе с осетинского - "сакральная чаша нартов"), выпускаемого под эгидой Центра скифо-аланских исследований Владикавказского научного центра РАН и Национального института восточных языков и цивилизаций (INALCO, Париж), выйдет во Владикавказе в декабре. Параллели между осетинским и европейским эпосами проведет в своем материале французский ученый Жоэль Грисвар, сообщил ТАСС директор Владикавказского научного центра РАН Алексей Чибиров.

"Номер журнала, который посвящен осетинскому языку, истории, мифологии и культуре, практически готов, и мы рассчитываем выпустить его к концу года. В номере будут представлены статьи как российских, так и зарубежных ученых - Паоло Онибене (Болонский университет), Гезы Сабо - венгерского коллеги, Константина Рахно (Украина) и Бориса Мисыккаты (Испания). Номер должен получиться очень интересным. В частности, в нем будут проведены интересные параллели между осетинским и европейским эпосами", - сказал он.

В статье Грисвара герой Артурианы (цикл легенд кельтской традиции - ТАСС) олицетворяется с героем осетинского нартского эпоса - Батрадзом. Все материалы в журнале "Нартамонга", как правило, публикуются на языке авторов - русском, английском, французском и немецком, уточнил Алексей Чибиров.

По словам собеседника агентства, отсканированный ранее архив журнала - более пятнадцати томов - уже можно найти на сайте ВНЦ РАН. География распространения журнала обширна: помимо российских коллег, журнал пересылается в Европу, США, Иран.

"Моя задача как главного редактора "Нартамонга" - формировать политику журнала именно в таком виде, в каком его задумывали основатели - известный лингвист Василий Иванович Абаев и его последователь и ученик - Виталий Гусалов. Идея заключалась в том, чтобы на площадке Нартамонгае обеспечить полноценную научную коммуникацию, по возможности, всех известных в мире специалистов по скифо-алано-осетинской проблематике. За последние несколько лет нам удалось восстановить все международные контакты, которые в силу разных причин были утеряны в двухтысячных годах. Популярность журнала в научном сообществе говорит о том, что проблема нами решается в правильном направлении", - добавил Чибиров.

О возрождении журнала

Научный журнал "Нартамонга" был учрежден в 2000 году, первые два номера были презентованы в Париже и Милане. В 2017 году Чибирову удалось сформировать новый состав Международного научного совета "Нартамонга" и возобновить издание журнала. С тех пор работа над журналом ведется постоянно и коллегиально, с учетом мнения всех членов Международного научного совета журнала, которые представляют ведущие научные центры России, Европы, США и других стран. Журнал издается один раз в год.