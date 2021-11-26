Выставка находок самой масштабной экспедиции в Херсонесе пройдет летом 2022 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Находки, обнаруженные археологами в южном пригороде древнего Херсонеса Таврического на территории современного Севастополя, будут представлены на отдельной выставке, которая планируется летом следующего года. Об этом сообщил журналистам начальник Античной новостроечной экспедиции Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.

Ранее сообщалось, что археологи проводят раскопки на территории бывших военных частей, где через несколько лет планируется создание историко-археологического парка. В эллинистический, античный периоды и средневековье здесь был пригород Херсонеса.

"Мы планируем по завершении наших работ, уже летом, большую выставку предметов. Будет представлено множество интересных, разнообразных артефактов", - сказал Соловьев.

До настоящего момента предметы с выставки были представлены только на стендовых экспозициях - когда на улицах города выставляются фотографии с описанием вещи. Кроме того, единичные артефакты экспонировались в музее-заповеднике "Херсонес Таврический".

Руководитель экспедиции уточнил, что общая площадь раскопок - более 40 тыс. кв. м. В настоящее время работы ведутся или уже закончены примерно на двух третях территории. Это самые масштабные раскопки за все время исследований Херсонеса.

"Массив находок огромный - всего найдено на сегодняшний день около 530 тыс. предметов, из них уже порядка 80 тыс. имеют музейное значение, то есть, будут переданы музею-заповеднику "Херсонес Таврический" на постоянное хранение, в музейный фонд. Это огромный массив материалов, который требует обработки: систематизация, описание, фотографирование, подготовка публикаций. Все материалы требуют профессиональной реставрационной заботы", - отметил он.

О музее

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца ХIV в. н. э. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. В XIX веке на предполагаемом месте его крещения был построен собор Святого равноапостольного великого князя Владимира.

Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический" - научно-исследовательское и музейное учреждение, в состав которого входит городище Херсонеса и хора - земельные наделы в предместье города, а также крепости Чембало в Балаклаве и Каламита в Инкермане. Коллекция музея составляет 221 тыс. артефактов, архив насчитывает более 200 тыс. документов, а научная библиотека содержит более 30 тыс. книг.