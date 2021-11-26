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Московский концерт итальянского певца Марио Бионди перенесли на следующий год

Новую дату организаторы объявят позже

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Концерт итальянского соул- и джазового певца Марио Бионди, запланированный 29 ноября в Московском международном доме музыки (ММДМ), перенесен на 2022 год. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба компании Berin Iglesias Holding.

"Вынуждены сообщить, что концерт Марио Бионди, запланированный на 29 ноября в ММДМ, переносится на 2022 год", - сказали организаторы.

Новая дата будет объявлена позже.

Уроженец Катании, известный такими хитами, как This Is What You Are и Love is a Temple, планировал представить в Москве свой альбом Brazil, совмещающий элементы соула, джаза, поп-музыки и бразильской босановы.

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