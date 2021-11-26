Первый Международный конкурс имени Рахманинова пройдет в Москве на трех площадках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Первый Международный конкурс пианистов, дирижеров и композиторов имени Сергея Рахманинова пройдет в Москве с 14 по 27 июня следующего года на трех площадках. Об этом объявил в пятницу российский пианист Денис Мацуев, который ранее выступил с инициативой о возрождении конкурса в расширенном формате.

"Конкурс будет проведен с 14 по 27 июня 2022 года в Москве, в наших трех центральных залах. Пианисты будут в Большом зале Консерватории, дирижеры - в Зале Чайковского, композиторы будут в Филармонии-2 в зале имени Сергея Васильевича Рахманинова. Ваш покорный слуга будет патронировать фортепианный конкурс, Валерий Абисалович Гергиев будет патронировать дирижерский конкурс, и Александр Владимирович Чайковский будет патронировать конкурс композиторов", - рассказал Мацуев на конференции, посвященной подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения Рахманинова, в Санкт-Петербурге. Сам пианист принял участие в мероприятии по видеосвязи: он рассказал, что находится в Гамбурге, где вечером в пятницу исполнит произведения Рахманинова.

До 1 апреля жюри будет ждать заявки от претендентов. "Мы предвкушаем, что будет большой наплыв. Программа очень интересная, разнообразная", - добавил он. Планируется, что конкурс будет транслироваться для широкой аудитории, в том числе, за рубежом. Мацуев отметил, что в ближайшие дни программа конкурса и положение о нем будут опубликованы.

Музыкант напомнил, что конкурс Рахманинова будет проводиться раз в четыре года, как и Международный конкурс имени П. И. Чайковского. "Год конкурса Чайковского, через два года - конкурс Рахманинова, потом опять через два года конкурс Чайковского. По сути - как Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу, если говорить спортивным языком", - отметил он.

"Мы ждем открытия пианистов, дирижеров и композиторов. И я уверен, что многие из тех, кто получит лауреатские звания, кто будет здесь блистать, будут всегда вспоминать, что их творческий путь, их карьера началась на конкурсе Рахманинова в Москве, в июне 2022 года. Мы все держим кулаки и не сомневаемся, что все пройдет на самом высшем уровне", - резюмировал Мацуев.

В начале октября сообщалось, что правительство РФ утвердило проведение Международного музыкального конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени Сергея Рахманинова. Общий призовой фонд конкурса превысит $200 тыс. Председателем оргкомитета конкурса назначена вице-премьер Татьяна Голикова. В состав комитета вошли Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Валерий Полянский, Валерий Пясецкий, Сергей Ролдугин, Владимир Федосеев, а также представители государственных органов и учреждений культуры

Юбилей русского гения

Как отметила в беседе с журналистами статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, Мацуев активно участвовал в работе по созданию плана основных мероприятий к юбилею Рахманинова. Министерство формировало его совместно с ведущими музыкантами, историками, представителями музейного сообщества. "Мы хотели, чтобы наши выдающиеся музыканты были с нами, что называется, от первой буквы этого плана до последней. Все обсуждали вместе, - сказала она. - План восхитительный. Если мы его реализуем, а мы обязаны это сделать, то страна будет знать, что празднуется юбилей еще одного русского гения в 2023 году".

По поручению президента РФ Владимира Путина празднования по случаю 150-летия со дня рождения Сергея Рахманинова пройдут в России в 2023 году. В федеральный план вошли более ста мероприятий, которые пройдут в разных городах страны.